新西兰的地震并不鲜见。科学家估计每年发生超过2万起地震,其中最致命的可能会使整个国家发生震动。

该国的地震活动源于其位于澳大利亚和太平洋构造板块交界处的位置,这两个板块以每年3-5厘米的速度碰撞。了解板块相互作用的位置和方式对于确定地震风险至关重要。根据一种新的板块边界模型,新西兰的一些地区可能比之前预期的风险更大。

Hirschberg和Sutherland开发了一种新的澳大利亚-太平洋板块边界的运动学模型,该模型使用断层滑动率测量,以及没有滑动率时基于物理学的估计。

这种方法使他们能够估计新西兰各地的断层滑动率。模型输出一个速度场,就像一个预算,平衡变形发生在板块边界的其他地方。关键的是,预测的速度可能随着断层而变化,这使得模型的分辨率可以接近10公里,比许多同类方法好一个数量级。

随后,作者将他们计算出的速度场与GPS 观测值进行了比较。 在惠灵顿,该模型表明滑动率被高估,作者表示这代表着灾害风险的降低。同时,在北岛东北部,模型与GPS观测值之间的差异可能是由于新西兰北部变形的不确定性或新西兰境内未发现的可能造成地震风险的断层。

作者说,这些新的和改进的模型可应用于其他板块边界,以改进风险评估,并在风险易发地区更好地进行实地观测。(Journal of Geophysical Research: Solid Earth, https://doi.org/10.1029/2022JB024828, 2022)

